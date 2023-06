Alberghi di lusso: le 10 suite più care d’Italia

14:45

Da 4mila a 46mila euro a notte. È questo il range di costo a camera per una suite in uno dei grandi hotel italiani collocati nelle destinazioni turistiche top del Belpaese secondo una graduatoria stilata da La Repubblica.

La palma della suite più costosa la vince la Costa Smeralda, precisamente l’hotel Cala di Volpe che per la Suite Harrods in alta stagione arriva a 46.000 euro a notte. Seconda piazza per il Bulgari Rome, che verrà aperto venerdì prossimo 9 giugno a Roma: 35mila euro per la suite presidential con vista sul Mausoleo di Augusto. Terza posizione per la Royal Suite del Four Seasons di Firenze, che per una notte chiede 29.754 euro.



Ancora a Roma, sono 25mila gli euro per dormire una notta nella suite di Palazzo Vilon della Shedir Collection, mentre spostandosi a Milano, la presidential suite di Palazzo Parigi costa 8.800 euro a notte.



A Venezia, il Cipriani chiede 7.550 euro per una notte nella suite San Giorgio, mentre a Taormina l’hotel Timeo di Belmond offre una notte nella suite con terrazzo a 6.686 euro. Ad Amalfi, l’hotel Santa Caterina mette in vendita la sua honeymoon suite a 6.000 euro a notte, mentre in Toscana a San Galgano (Siena), il Borgo San Pietro propone la suite sul giardino a 4.770 euro.



Infine, il Mandarin Oriental Lago di Como a Blevio chiede 4mila euro per la sua grand suite.