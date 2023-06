08:01

Anche quest’estate l’Italia giocherà un ruolo da protagonista nel turismo di alta gamma. A dirlo è il prestigioso network dei viaggi di lusso Virtuoso, che ha stilato la classifica delle top destination dell’alta stagione, sulla base dell’analisi delle transazioni a livello globale, che per questa summer superano i 63,6 miliardi di dollari.

Pur cedendo a sorpresa la vetta agli Stati Uniti, che si aggiudicano il titolo di meta più ambita dai luxury traveller, la Penisola primeggia tra le destinazioni europee, figurando sul secondo gradino del podio davanti a Francia e Spagna.



La top 10

La top ten - riportata su travelpulse.com - continua con il Canada, quinto, seguito dal Regno Unito e dalla Grecia, rispettivamente al sesto e settimo posto. Chiudono Irlanda, Svizzera e Portogallo.



Tra le tendenze rilevate da Virtuoso nell’estate 2023, emerge un maggiore utilizzo dei passaporti rispetto alla passata stagione e un incremento delle prenotazioni del 91% rispetto all’anno pre-Covid.



Aumenta l’interesse per mete meno battute, come la ‘città del surf’ Biarritz (Francia), la regione vinicola spagnola di Rioja, la Wild Atlantic Way, in Irlanda, e la piccola città di Elounda, sull’isola di Creta.



Le prenotazioni negli hotel partner di Virtuoso registrano un +193% sul 2019 e un +77% rispetto al 2022. Le tariffe medie si attestano sui 1.700 dollari a notte, il 69% in più rispetto al 2019.



Bene anche le crociere, che registrano prenotazioni in aumento del 55% sul pre-pandemia.