Una pop up spa firmata Dior per il Belmond Grand Hotel Timeo di Taormina

Una spa pop up firmata Dior immersa nella natura per festeggiare i 150 anni del Grand Hotel Timeo di Taormina, A Belmond Hotel. L’iconica struttura, che quest’anno compie 150 anni portati benissimo, ha dato il via a una serie di festeggiamenti fra i quali la nascita di una spa temporanea immersa nella natura.

L’esperienza wellness firmata Dior ha come sfondo i leggendari giardini della struttura. Da giugno a ottobre 2023 lo storico parco dell'hotel ospiterà due cabine Dior annidate tra i cipressi, in cui verranno offerti agli ospiti esclusivi trattamenti benessere in un'oasi di verde con affaccio sul mare.



Gli ospiti del Grand Hotel Timeo che vogliono scoprire quest’esperienza unica nel suo genere, vengono invitati a salire una scala in legno per accedere a due sontuose cabine trattamento – una doppia e una singola – immerse tra i cipressi.



Il décor si ispira alla fauna e alla flora che avvolgono la spa pop-up, progettata da Thirtyone Design + Management, che hanno dotato entrambe le cabine di un terrazzo privato vista mare a immerso nel verde.