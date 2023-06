Four Seasons Yacht, ordine per la seconda nave a Fincantieri

08:47

Fincantieri ha confermato un ordine per la costruzione della seconda nave di Four Seasons Yacht, che sarà in consegna nel 2026. Lo sbarco del brand alberghiero del segmento yacht, annunciato nel settembre del 2022, dovrebbe avvenire nel 2025, con la consegna della prima nave della flotta, in costruzione sempre da Fincantieri.

Il secondo ordine, del valore di 400 milioni di euro, è stato firmato con Marc-Henry Cruise Holdings, comproprietario e operatore della linea di lusso.



“La firma del nostro secondo contratto di nave con Fincantieri è un'altra pietra miliare nello sviluppo di Four Seasons Yachts” dice Larry Pimentel, presidente e amministratore delegato di Marc-Henry Cruise Holdings.



Soddisfazione è espressa anche da Alejandro Reynal, presidente e amministratore delegato di Four Seasons: “Con ogni esperienza che offriamo, ci impegniamo per raggiungere l'eccellenza. Nel caso di Four Seasons Yachts, stiamo raggiungendo questo obiettivo collaborando con partner eccezionali come Fincantieri e Marc-Henry Cruise Holdings e non vediamo l'ora di intraprendere presto il nostro primo viaggio nautico insieme”.