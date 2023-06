Aldo Melpignano e l’anima italiana del luxury travel

13:05

Lo stile di vita italiano ha tanto da raccontare, anche e soprattutto al mondo dell'ospitalità di lusso.

È questo il mantra di uno dei big player del luxury travel italiano, Aldo Melpignano (nella foto), già enfant prodige dell'hotellerie di alta gamma con lo storico indirizzo del lusso pugliese della Masseria San Domenico, poi con Borgo Egnazia, sua creatura dell'età adulta, con la quale ha cambiato la percezione stessa del turismo nel Sud Italia.



In un’intervista sul nuovo numero di TTG Magazine, disponibile online sulla nostra digital edition, Melpignano racconta la sua nuova sfida, Egnazia Ospitalità Italiana, gruppo di gestione alberghiera che ha nell'italianità il suo cavallo di battaglia.



L'ospitalità di lusso italiana, secondo Melpignano, infatti, ha caratteristiche uniche, ma è frammentata in hotel singoli o in piccoli gruppi, che rischiano nella competizione con i grandi player dell'hotellerie. Da qui il suo progetto e il suo impegno sui territori



L’intervista completa su TTG Magazine, disponibile online a questo link.