Explora Journeys, la prima boutique Rolex sul mare apre su Explora I

19:30

Arriva su Explora I, la prima ammiraglia di Explora Journeys, la prima boutique Rolex a bordo di una nave. Gli ospiti di Explora I avranno l'opportunità di acquistare alcuni degli orologi più iconici al mondo a marchio Rolex presso una boutique completamente dedicata al marchio svizzero.

Il nuovo store monomarca sul mare offre ai viaggiatori un'esperienza di shopping ineguagliabile, con un'estetica che invita a curiosare tra un'ampia gamma di modelli e stili.



“Siamo molto felici di collaborare con Rolex, con cui abbiamo numerosi punti in comune e che condivide i nostri valori e la nostra visione di sostenibilità a lungo termine – dice Michael Ungerer, ceo di Explora Journeys -. Questa partnership ci consentirà di offrire ai nostri ospiti l'opportunità di acquistare un Rolex durante il viaggio a bordo di Explora I. Siamo convinti che questa nuova location retail sarà una destinazione imperdibile per coloro che desiderano aggiungere un tocco di lusso alla loro esperienza di viaggio.”



La nuova boutique Rolex sarà inaugurata il 17 luglio 2023 e sarà diretta da personale esperto, formato da Rolex, che offrirà un'esperienza di shopping dedicata e sarà disponibile per assistere i viaggiatori negli acquisti e gestire l'assegnazione degli orologi per suite.