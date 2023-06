The Glamour Hotel Event, Roma sotto i riflettori dell'ospitalità di lusso

21:00

L’ospitalità romana d'alta gamma al centro del 'The Glamour Hotel Event', la serata in stile glam che nei giorni scorsi è andata in scena all’Adèle Mixology Lounge dell’hotel Splendid Royal, nel cuore della Capitale.



Affidata alla regia di Monia Ronconi, founder & web editor di HotelmyPassion, la kermesse ha visto confrontarsi i top player che stanno investendo su Roma. Una città che, per adeguarsi ai nuovi trend del turismo up level, sta accogliendo con entusiasmo il debutto di brand e di catene alberghiere internazionali come Anantara e Six Senses, icone di uno stile orientale che ha nelle ampie spa, nell'esperienzialità e nella cura dell'ospite la propria ragion d'essere.

Da marchi fashion come Bulgari al cosmopolita Intercontinental, primo in Italia, fino al maltese Corinthia e all’iconico Nobu, il cui debutto è previsto per la fine dell’anno