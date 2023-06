Nasce in Messico Milaroca, a Belmond Hotel, il resort di Rosetta Getty

21:00

Belmond si impegna a far nascere una leggenda in Messico. Il brand ha infatti concluso un accordo di gestione con Cora Pacific Development, azienda guidata dalla coppia di imprenditrici Barbara Machen e Rosetta Getty, per Milaroca, A Belmond Hotel, Riviera Nayarit sulla costa pacifica del Messico.

Progettato da un team di esperti di interior design, sotto la supervisione di Rosetta Getty come direttrice creativa, il Milaroca sarà realizzato ex novo con un approccio responsabile e sensibile.



Obiettivo dichiarato del nuovo hotel sarà quello di trasformarsi in una meta unica e vibrante per le personalità curiose interessate alle ultime tendenze in campo artistico, musicale e della moda. Sarà uno spazio per trendsetter, visionari e artisti che qui potranno incontrarsi, dialogare e dare vita a nuove idee. Gli ospiti entreranno in contatto con le culture della Riviera Nayarit grazie a un ricco programma di eventi dentro e fuori la struttura.



“Le nostre famiglie sono venute in vacanza insieme per molti anni in questa meravigliosa parte del Messico – dicono Barbara Machen e Rosetta Getty -. In qualità di imprenditrici nel mondo della creatività, siamo consapevoli di quanto sia importante che una destinazione diventi una fonte d’ispirazione, e vogliamo condividere la magia che proviamo ogni volta che siamo qui. Vogliamo creare un luogo dove stabilire connessioni, dove tornare ogni anno, dove famiglie, amici e colleghi di tutto il mondo possano incontrarsi e stare bene, una vera e propria oasi lontano da casa”.



La firma dell’accordo per la gestione del Milaroca rafforza ulteriormente la presenza di Belmond in Messico, che raggiunge così anche la regione occidentale del Paese. Milaroca andrà ad aggiungersi ad altre due proprietà del gruppo già esistenti in Messico: Casa de Sierra Nevada, un ex convento risalente al XVI secolo che sorge nel cuore del Paese, a San Miguel de Allende, e il rinnovato Maroma lungo la Riviera Maya, nella penisola dello Yucatan, che riaprirà ad agosto dopo una completa ristrutturazione.



Curata da Waldo’s Design e Clements Design, l’estetica della proprietà si ispira alla bellezza della regione, alla cultura nativa e allo spirito bohémienne dei vicini villaggi di San Pancho e Sayulita. Il Milaroca adotterà pratiche edilizie non invasive e a bassa densità. Ognuno dei 57 edifici per gli ospiti sarà accogliente e al contempo sorprendente, con una collezione di arredi moderni su misura e oggetti realizzati da artigiani locali e dai più interessanti artisti messicani contemporanei. Ogni dettaglio sarà curato con la massima attenzione e gli interni manterranno una continuità organica con gli spazi esterni e con la giungla circostante.



Accanto alle strutture turistiche, saranno realizzate 27 ville private dal design esclusivo, dotata di tutti i servizi offerti da Belmond. Queste ville faranno parte di una vivace comunità creativa e i proprietari potranno usufruire delle strutture del Milaroca, partecipare al programma culturale organizzato dall’hotel e godere dei servizi e delle esperienze del resort.