Lusso e benessere sul lago di Garda: apre a luglio Cape of Senses

Un nuovo indirizzo di alta gamma sulle sponde del lago di Garda. Aprirà l’8 luglio, ad Albisano, Spa-Hideaway Cape of Senses, struttura adult only che promette esperienze uniche per soddisfare i cinque sensi.

Al suo interno 55 suite, una spa con 2 piscine, 2 ristoranti e aree esterne con vista panoramica sul lago. L'hotel si svilupperà su tre piani e le grandi vetrate, all'ingresso e nella zona bar, avranno il compito di trasportare la natura nello spazio interno.



Con pernottamenti di un minimo di tre notti, promette di soddisfare i 5 sensi, attraverso la cucina sostenibile, la cura del corpo e dell’anima, e la natura.



Sostenibilità al centro

Il tema della sostenibilità, in particolare, avrà un ruolo centrale: dalla produzione di energia green al concetto culinario, incentrato su prodotti regionali e accuratamente selezionati.



L’Hideaway Cape of Senses offrirà 450mq di ambiente acquatico. Oltre alle 2 piscine, 2 suite avranno una piscina privata 6x3 metri (su di una terrazza di 100 mq) e altre 2 una jacuzzi (su di una terrazza di 80 mq). Inoltre, queste quattro suite saranno dotate di una struttura mobile per dormire guardando le stelle.



Benessere

La Spa si svilupperà su due piani, di fronte a un giardino olivi secolari. Ci sarà una zona Health & Beauty con una vasta selezione di trattamenti viso e corpo olistici, con sette salette a disposizione; un angolo Health Food, curato direttamente dallo chef di Cape of Senses; e una grande Spa Library con limoni e ulivi dove rilassarsi e sentire i profumi della natura. Inoltre, a disposizione degli ospiti una palestra 130mq con vista panoramica e personal trainer, una sala e una piattaforma yoga all’aperto.



Food

All'ultimo piano i due ristoranti: Al Tramonto e l'osteria La Pergola. La colazione e il pranzo saranno serviti sulla terrazza panoramica circondata da ulivi. L'orto e le erbe aromatiche dell'hotel forniranno gli ingredienti più freschi e anche la carta dei vini sarà legata ai produttori del territorio.



Alla guida dei due ristoranti ci sarà Francesco Pavan, trentenne, stella emergente dell’alta cucina italiana.