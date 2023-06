Inside Hotel Mediterraneo, la storia del lusso a Sorrento. La fotogallery

di Paola Trotta

14:40

L’Hotel Mediterraneo a Sorrento ha 5 stelle e una centenaria storia di famiglia, iniziata da Antonietta Lauro, sorella dell’armatore Achille Lauro, bisnonna e nonna degli attuali gestori. Uno scrigno di bellezza con vista sulle isole dell’arcipelago campano e sul Vesuvio. Raffinatezza e cura del dettaglio dominano ogni angolo della struttura stile liberty.

“L’hotel vuole essere come una grande casa, dove far sentire tutti a proprio agio - spiega Pietro Monti, sales e marketing manager del Mediterraneo - l’accoglienza è l’elemento che ci caratterizza e ci permette di essere apprezzati in tutto il mondo: gli ospiti sono infatti per la maggior parte stranieri e arrivano da Usa, Gran Bretagna e Europa”.



Camere, materiali, design

Nel 2021 l’hotel ha vinto il Premio “Hospitality Design” per le camere (61 tra cui 4 Junior Suite con vista mare e 2 family suite) realizzate con materie prime e colori tipici della costiera. A dominare le tonalità del turchese, petrolio e blu. Spiccano i piani dei tavoli e comodini realizzati in lava vesuviana, il pavimento in parquet che richiama le palafitte sul mare, le lampade che rievocano le lampare dei pescatori.



Relax: piscina, Spa, spiaggia

Il Mediterraneo presenta un’ampia piscina, circondata da un'area solarium attrezzata e l’Aqua Pool Lounge, bar e ristorante, aperto a pranzo con piatti locali. Vera oasi di relax è la “Lepietre Cozy Spa” illuminata da luce naturale di giorno e da una suggestiva volta stellata a fibra ottica di sera, con sauna, bagno turco, vasca idromassaggio e stanza del sale. Tra i trattamenti di punta i Signature rituals, un viaggio tra le essenze della terra campana e Le Pietre Ritual.



Un ascensore scavato nella roccia, porta i clienti direttamente nella spiaggia privata, in alternativa scale esterne. Qui anche il servizio yacht della struttura per experience lungo la Costiera Amalfitana.



Quattro ristoranti

Ricca l’offerta f&b dell’hotel, con 4 concept diversi di ristorazione in grado di dare agli ospiti esperienze molto differenti unite dal minimo comun denominatore: la qualità a 360 gradi. Al ristorante in piscina, si aggiunge il Vesuvio Panoramic restaurant, da cui si gode la vista sul Golfo di Napoli.



Famoso è il rooftop bar, Vista Sky Bar con un panorama da cartolina, diventato una realtà di riferimento per le serate musicali della Penisola Sorrentina. Appena aperto, come novità 2023, è l’Oltremare Lounge Bar, situato nella lobby dell’hotel, tra il giardino e la terrazza vista mare, che dalle 18 a mezzanotte offre un’ampia carta di vini e un menu di piccole specialità fredde di mare.



