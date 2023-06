12:27

Sei nuovi alberghi in Italia e 40 nel mondo entro il 2026. Sono questi i piani di Mandarin Oriental secondo quanto anticipato da Christoph Mares, coo del gruppo, al Sole 24 Ore. Il manager ha spiegato che la strategia è quella di triplicare la presenza nella Penisola, che insieme alla Francia rappresenta una delle destinazioni di punta in Europa.

Il primo dei sei nuovi hotel italiani sarà aperto a Cortina nei prossimi mesi, per essere pronti per l’evento olimpico.



Fra le novità inoltre, una nuova presenza a Roma, dove ha pianificato un investimento da 80 milioni per riqualificare una serie di villini all’interno di un parco per trasformarli in suite d’eccellenza, ma per quanto riguarda gli ulteriori piani di sviluppo, il brand di hotellerie sta guardano con attenzione a Sardegna e Sicilia, anche se non sono state rivelate in dettaglio le località di interesse.