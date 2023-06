Autograph Collection debutta in Sicilia con l’Ortea Palace a Siracusa

14:05

Autograph Collection Hotels sbarca in Sicilia. Il primo hotel a fregiarsi delle insegne del brand di casa Marriott è l’Ortea Palace di Siracusa, situato nel centro storico della città sull’isola di Ortigia.

Ospitato nel Palazzo Ortea, che un tempo era l'antico ufficio postale di Siracusa, è un hotel che offre esperienze autentiche ispirate al patrimonio culturale della Sicilia; tra queste, ‘The Art of Calligraphy’, che onora il legame dell'edificio con l'atto della scrittura.



Il design degli interni dell'hotel e delle sue 75 camere e suite, che si affacciano sul Golfo di Ortigia, è caratterizzato da toni accoglienti e naturali. Gli ospiti possono assaporare i sapori del Mediterraneo al ristorante The Courtyard o gustare la tipica cucina italiana sul rooftop lounge, accompagnata da viste su Porto Piccolo.



L'hotel dispone inoltre di un centro fitness e di una spa con piscina coperta e di cinque spazi per eventi.