LuxForSale e Volver lanciano due cataloghi dedicati al segmento up level

LuxForSale-Travel & Events lancia una nuova iniziativa nel settore dei viaggi di lusso. In collaborazione Volver Tour Operator, il brand presenta due cataloghi dedicati al segmento alto di gamma, che rappresentano il connubio tra l'esperienza di Volver nel settore viaggi e l'expertise di LuxForSale nell'immobiliare di lusso.

Sotto la guida di Giada Marabotto (nella foto), amministratore del tour operator e socia di LuxForSale, debuttano un catalogo estero e uno dedicato alla Liguria. Il catalogo dedicato ai viaggi all’estero nasce da numerose esperienze positive ed è un condensato di proposte esclusive che spaziano dal giro del mondo a weekend luxury in Europa.



Il secondo catalogo, dedicato alla Liguria con il marchio Luxury Italian Riviera, di proprietà di Volver, offre esperienze di altissimo livello tra le località di Portofino, il Tigullio e le Cinque Terre, rivolte ad una clientela internazionale. I clienti alto spendenti richiedono espressamente un mix tra soggiorno in location di alto livello e momenti esperienziali inediti.



"Questa partnership è motivo di grande orgoglio per entrambe le società che rappresento - afferma Giada Marabotto -. Volver è un tour operator che si è affermato nel tempo e sempre più rivolto ad una clientela luxury, mentre LuxForSale rappresenta un'eccellente opportunità di crescita. Insieme siamo determinati a creare un valore aggiunto per i nostri clienti e a fornire esperienze di viaggio straordinarie".



Oltre ai cataloghi di viaggio, LuxForSale-Travel & Event offre una gamma completa di servizi legati all'ospitalità nelle ville, con esperienze di charme nelle varie località ed accoglienza Vip, professionisti esperti per l'organizzazione di eventi, matrimoni, team building, viaggi incentive, trasferte nel mondo e molto altro.