Relais & Châteaux cresce: 8 nuovi associati nel mondo

16:46

Si amplia il portfolio globale di Relais & Châteaux. Il brand accoglie 8 nuovi associati tra resort, ristoranti e compagnie di crociere di alta gamma che, spiega Laurent Gardinier, presidente di Relais & Châteaux, “condividono la passione per l’autenticità e il territorio: ognuno di loro - aggiunge in una nota - si impegna a sublimare, trasmettere e tutelare il patrimonio culinario, culturale, architettonico e naturale della propria regione”.

Tre le new entry nel Vecchio Continente. Si tratta dell’Eliamos Villas Hotel & Spa, a Cefalonia (Grecia); delle crociere Le Ponant; dell’ESPLANADE Saarbruücken, in Germania; e del Liss Ard Estate di West Cork, in Irlanda.



Altri affiliati sono poi il Morukuru Family Madikwe, resort immerso nella Madikwe Game Reserve, in Sudafrica; e, sempre in Sudafrica, il Fyn Restaurant, a Cape Town.



Negli Usa, si aggiungono nuovi ristoranti: il Saga di New York e il Providence di Los Angeles.