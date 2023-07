di Alessia Noto

08:03

“L’Italia è nella top ten dei nostri mercati ed è amatissima dai nostri clienti”. Pegi Amarteifio (nella foto), vp, global pr & communications di Small Luxury Hotels of the World riassume così i motivi che hanno portato il brand - che conta oggi 540 indirizzi indipendenti in più di 90 Paesi - ad aprire un canale esclusivo con il mercato italiano affidando la rappresentanza ad Allumeuse Communication. Un sodalizio, quello con l’agenzia di comunicazione guidata e fondata da Alessandra Montana, ufficializzato ieri davanti alla stampa al Galleria Vik Milano (parte del portfolio Slh). “Allumeuse rappresenta già sette hotel di Small Luxury Hotels of the World, perciò conosciamo molto bene i valori che spingono i viaggiatori a scegliere le strutture del brand”, ha precisato Montana.

Pubblicità

L’estensione della collaborazione prelude a un impegno crescente da parte della collezione sulla Penisola, una destinazione al centro delle mappe dell’alta gamma e che, racconta a TTG Luxury Amarteifio, aderisce “senza sforzo” ai pillar che contraddistinguono l’offerta di Slh: sostenibilità e carattere. “L’Italia riesce con naturalezza a offrire questi elementi – spiega -. Ci sono molte proprietà immerse nella natura, sostenibili, legate ai territori e alle comunità locali. Molte sono dimore storiche, quindi ci sono tante possibilità di scelta per i nostri clienti”. Una ricchezza su cui il brand è pronto a investire, focalizzandosi su destinazioni come “Sicilia, Puglia e Sardegna”, nonché sui grandi centri urbani come Milano.



I piani internazionali

A livello internazionale le ambizioni sono di continuare a crescere e sorprendere la clientela con proposte che “riflettano l’individualità dei nostri ospiti”, sulle orme della nuova campagna di comunicazione lanciata a livello globale ‘Hotel As Characterful As You’.



“Siamo sempre focalizzati sulla ricerca di nuovi mercati – racconta Amarteifio -. Per questo motivo quest’anno abbiamo individuato sei agenzie di comunicazione internazionali per crescere livello globale. Ci sono diverse aree su cui vogliamo concentrarci, come il Giappone, l’Italia e la Slovenia, un’altra destinazione a vocazione sostenibile”.



Le new entry

Guardando al portfolio, sono arrivate a quota 22 le nuove strutture entrate a far parte della collezione dall’inizio dell’anno, tra cui 7 nuove aperture nel 2023 e 4 hotel, con una spiccata vocazione green, che sono stati inclusi nella Considerate Collection del brand, che conta ora 54 indirizzi “creativi e di piccole dimensioni, people centered e per lo più ristrutturati”. La collezione, precisa Amarteifio, “supporta gli alberghi in un vero e proprio un percorso di sostenibilità, anche attraverso programmi di waste management”.



In Italia, gli ingressi più recenti sono il nuovo Cape of Senses, che ha aperto a giugno sul Lago di Garda; il rifugio di lusso Forestis, immerso tra le Dolomiti, e La Roqqa, a Porto Ercole; il Grand Hotel Bristol Spa Rersort, a Rapallo.



Parallelamente, è alta la concentrazione sul potenziamento dei canali digitali, in grado di garantire maggiore visibilità alle strutture e avvinare nuovi target. “Stiamo lavorando su un nuovo sito web e su una nuova app”, conclude Amarteifio.