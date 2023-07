Belmond riporta sui binari l’Eastern & Oriental Express con due itinerari in Malesia

15:00

Torna sui binari della storia l’Eastern & Oriental Express, A Belmond Train, Southeast Asia, che dopo una lunga interruzione riprenderà i suoi viaggi da febbraio 2024.

Il treno offrirà due nuovi viaggi stagionali in partenza da Singapore, durante i quali gli ospiti potranno ammirare la varietà dei paesaggi malesi e le sue vivaci città: Essence of Malaysia (da novembre a febbraio) e Wild Malaysia (da marzo a ottobre). Le 15 iconiche carrozze verde scuro lasceranno la stazione di Woodlands a Singapore per poi fermarsi lungo il tragitto in città come Penang, Langkawi e, per la prima volta, al Taman Negara National Park, prima di fare ritorno nella città giardino.



Le giornate a bordo treno sono caratterizzate da incontri con personalità locali e artigiani appassionati che sveleranno i segreti della regione attraverso arti antiche e racconti secolari. La sera, invece, gli ospiti saranno accompagnati dal suono del jazz di Nanyang e delle antiche melodie malesi e potranno gustare un menu di altissimo livello basato su piatti contemporanei che affondano le loro radici nella cultura Peranakan. Sarà una vera fusione di influenze culinarie cinesi, malesi e di altri paesi del Sud-Est Asiatico, nate negli Stabilimenti dello Stretto di Penang, Malacca e Singapore.



Gli itinerari

Essence of Malaysia è un viaggio di tre notti attraverso la parte occidentale del Paese, da Singapore a Kuala Lumpur e Langkawi, per concludersi sull’isola di Penang. Dopo una giornata a bordo, gli ospiti scendono dal treno ad Alor Setar per partecipare a una crociera privata fino a Langkawi. Per la prima volta l’Eastern & Oriental Express offrirà ai suoi ospiti la possibilità di scoprire la vita sottomarina del Pulau Payar Marine Park, l’eccezionale destinazione snorkeling di Langkawi.



Il terzo giorno è dedicato alla scoperta di Penang, un’isola multiculturale la cui capitale, Georgetown, vanta siti storici patrimonio Unesco, una vivace street art e un’esuberante scena gastronomica. Gli ospiti si immergeranno nella Penang più vera visitando gallerie d'arte locali e antichi templi nel quartiere storico di Georgetown, facendo acquisti nei mercati locali e partecipando a un corso di cucina Peranakan in una dimora privata sulle colline, seguita poi dalla tradizionale cerimonia del tè. In alternativa, potranno perdersi tra le pittoresche vie di Georgetown, salire su uno dei tradizionali risciò e andare alla scoperta dei dintorni in compagnia degli abitanti prima di tornare a bordo del treno per proseguire verso sud, in direzione di Singapore.



L’itinerario Wild Malaysia offre, invece, una nuovissima destinazione, che comprende le zone attraversate dalla Jungle Railway, fino a raggiungere poi la parte orientale della penisola, dove gli ospiti avranno l’occasione unica di visitare il Taman Negara National Park. Ideato in collaborazione con Save Wild Tigers, un’organizzazione a tutela delle tigri, il viaggio combina momenti di estremo relax a bordo del treno con esperienze avventurose. Il Taman Negara National Park è una delle foreste pluviali tropicali più antiche al mondo e un vero paradiso per ogni esploratore, dove ammirare centinaia di specie, tra cui tigri, leopardi e rinoceronti di Sumatra. Dopo essersi immersi nella foresta pluviale, il terzo giorno gli ospiti proseguiranno il viaggio verso ovest, alla volta di Penang.



Il treno

L’Eastern & Oriental Express ripartirà con 15 carrozze rinnovate, che comprendono sei vagoni letto, due carrozze ristorante, una carrozza con piano bar e l’iconica Observation Car panoramica. Il treno offrirà un’esperienza unica e vibrante del Sud-Est Asiatico, anche grazie a dettagli di design e palette cromatiche studiate con cura. Le tre categorie di carrozze, Pullman, State e Presidential, sono tutte dotate di aria condizionata e bagno privato.