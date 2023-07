Apre W Budapest, l'hotel visionario nel cuore della città

11:14

Apre a Budapest il primo W Hotel, che segna lo sbarco del brand in Ungheria. E subito trasporta la città in un’altra dimensione, grazie a un design fra l’onirico e il visionario.

Situato nello storico Palazzo Drechsler, in precedenza sede dell’Accademia di Danza cittadina, W Budapest dispone di 151 camere fra cui 45 suite e di 3 innovativi ristoranti e bar, che riflettono la storia e la creatività di Budapest.



Palazzo Drechsler è stato restaurato e reinterpretato dagli interior designer Bowler James Brindley (Londra) e Bánáti + Hartvig (Ungheria), che si sono ispirati alla ricca storia e alle molteplici identità dell’edificio: l’estetica architettonica di ispirazione rinascimentale francese è stata modernizzata con una palette di colori verde, corallo e blu intenso, abbinati a un tocco contemporaneo di piastrelle Zsolnay, elementi in vetro colorato e installazioni luminose ispirate a gioielli.



Lo stile unico del quinto piano, incentrato sul legno, rispecchia il design originale del tetto del Palazzo che è stato restaurato, mentre il legame dell'hotel con il balletto si riflette nella Extreme WOW suite, completamente nera, e nella WOW suite, completamente bianca, in omaggio al famoso balletto Il lago dei cigni.



W Budapest apre con 3 concept culinari innovativi, nati per stimolare la curiosità degli ospiti e favorire le connessioni tra viaggatori e locali. Guidato dal ristoratore di fama mondiale Riccardo Giraudi, il ristorante Nightingale by Beefbar è il punto di riferimento gastronomico dell'hotel.



Society25 è l'esclusivo speakeasy dell'hotel situato nel seminterrato, ispirato alle conversazioni che si tenevano qui in gran segreto in passato e W Lounge è l'epicentro sociale dell'hotel. Dalle riunioni d'affari ai pranzi fino al divertimento serale, W Lounge propone piatti da condividere e cocktail d'autore sullo sfondo di performance di DJ al calar del sole.



Accanto allo speakeasy si trova AWAY® Spa di W Budapest. Porte segrete conducono a spazi nascosti, dove gli ospiti potranno godersi momenti di calma e relax. La tecnica dell'illusione ispirata a Houdini prende vita con specchi e giochi d'acqua che creano una sensazione di spazio infinito.