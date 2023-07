Inside The Westin Palace Milan: alla scoperta della nuova suite giardino. La fotogallery

15:07

L’impressione, appena si entra, è di varcare la soglia di una residenza privata immersa nel verde. Lo sguardo di chi vede per la prima volta la Suite Presidenziale del The Westin Palace, Milan, è infatti subito attratto dalla terrazza esterna, uno spazio di 150 metri quadrati circondato dalla vegetazione e concepito per essere un’area living a tutti gli effetti, una sorta di giardino sopraelevato nel cuore di Milano.

“Quando abbiamo visitato la vecchia suite - spiega Diego Paccagnella, a capo con Laura Delfina Sari dello studio Reveria, che si è occupato del restyling - siamo stati subito colpiti dal dialogo tra interno ed esterno, con la grande terrazza, la disposizione su due piani e le finestre aperte sullo skyline di Milano. Nel nostro progetto di restyling, dunque, abbiamo cercato di accentuare ancora di più questo dialogo, dando vita a un ampio spazio per godersi l’aria aperta”.



Uno spazio con un pergolato leggero e aperto, attrezzato con cucina, tavolo da pranzo, mobilio da esterno firmato Roda e vasca idromassaggio: una location adatta anche a eventi aziendali e feste. Il gioco di richiami tra ambiente indoor e outdoor continua anche all’interno, dove il soggiorno è pensato come un open space che conduce alla zona pranzo, la cui parete di fondo è rivestita interamente con specchi: “Un motivo decorativo – spiega Sari -, che amplifica lo spazio e la percezione dell’ambiente. La sfida - aggiunge - è stata di reinterpretare in chiave contemporanea la suite mantenendo però comunque una continuità con lo stile classico dell’albergo”.



La salita al secondo piano della suite avviene tramite una scala in marmo con balaustra in vetro pressofuso (una tecnica realizzata da pochissime realtà in Italia), curata da Vetreria Bazzanese, che lascia passare la luce naturale illuminando ulteriormente uno spazio già molto luminoso grazie alle imponenti finestre a tutta altezza, che aprono la visuale sul panorama milanese.



La camera da letto principale si trova al piano rialzato, con il letto king size posizionato in modo da godere di una vista unica sui grattacieli di Porta Nuova, una zona lounge con divanetto e tavolino e un bagno spazioso che ospita una spa privata en suite e un bagno turco separato. Mobili, arredi e opere d’arte sono state tutte fatte su misura per la suite da eccellenze artigiane italiane. Tra i partner Crippa per le tappezzerie, Dedar per la carta da parati e i tessuti, Flos per le lampade decorative e Frassinago che ha curato tutto il progetto del verde in terrazza.



“Il progetto – racconta Paccagnella – è stato definito lo scorso settembre, poi a metà febbraio sono partiti i lavori e in quattro mesi li abbiamo terminati”.



“La suite - aggiunge Alessandra Pagano, general manager di The Westin Palace, Milan – è in vendita da poche settimane ed è già stata prenotata da diversi clienti per soggiorni leisure e anche per eventi”. Imponente l’investimento, che si aggira sul milione di euro: “Può essere considerata il fiore all’occhiello delle nostre soluzioni di ospitalità, ora tutte completamente rinnovate - aggiunge Pagano -. Questa elegante residenza rappresenta il vero stile milanese, con un lusso ricercato ma non ostentato, corredata da design made in Italy ed impreziosita dal lavoro eccellente di tanti artigiani”.



Ecco la fotogallery