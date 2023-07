Il Baglio sull’acqua a Favignana riceve il marchio di qualità ambientale

13:27

Il Baglio sull’acqua, struttura luxury di Going a Favignana, ha appena ricevuto il marchio di qualità ambientale dell’area marina protetta delle isole Egadi, promosso da quest'ultima e dal Comune di Favignana in collaborazione con l’ENEA, per diffondere e premiare le pratiche di sostenibilità delle imprese turistiche che operano nell’area.

La struttura, solo 10 camere, si presenta quindi non solo come luogo per rigenerarsi e sentirsi a casa, ma anche come una struttura particolarmente attenta al fragile equilibrio della natura in cui è immersa. L’isola sta infatti sperimentando le "microgriglie" energetiche basate sulle energie rinnovabili e sulla tecnologia blockchain, e il Baglio si inserisce appieno in questo lavoro di tutela del patrimonio naturale.



“La prerogativa qui è coccolare con discrezione - spiega Brunella Bertolino, direttore della struttura -. Con la collega Francesca Sorrentino, cerchiamo di far sentire a casa gli ospiti che scelgono questo luogo romantico e sereno, e poiché tornano o ci consigliano agli amici, crediamo di essere riuscite nell’obiettivo: "far star bene”.