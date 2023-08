08:01

Con l’estate italiana in piena corsa, e con le vie e le piazza delle mete di mare popolate più da stranieri che da italiani, gli hotel di lusso della penisola vivono un momento di grande gloria.

The Telegraph, come di consueto ogni estate, lancia la sua lista dei 10 migliori hotel mare e spiaggia in Italia.



Da Nord a Sud, troviamo in Liguria il Belmond hotel Splendido a Portofino, una delle grand dame dell’ospitalità italiane; in Toscana si conferma molto amato l’hotel Il Pellicano all’Argentario, mentre la palma d’oro per numero di strutture segnalate va alla Campania.



Qui troviamo l’hotel Santa Caterina di Amalfi, Il San Pietro di Positano e, sempre nella cittadina sulla costiera, La Sireneuse. Sulle isole spiccano il J.K. Place di Capri e l’hotel Mezzatore di Ischia.



In Puglia trova la giusta luce la Masseria San Domenico di Egnazia Ospitalità Italiana, mentre in Sicilia piace il Belmond Villa Sant’Andrea di Taormina. In Sardegna, infine, menzione per l’hotel Capo d’Orso a Palau.