Louis Vuitton sceglie Taormina, al Belmond Grand Hotel Timeo il suo primo Cafè in Italia

Taormina piace sempre di più ai big name del lusso. Louis Vuitton ha scelto la località siciliana per il suo primo Cafè in Italia. Si tratta del Louis Vuitton Cafè by Timeo, che la maison ha deciso di aprire all’interno del Belmond Grand Hotel Timeo.

Il Cafè - che sarà completamente gestito dallo staff del prestigioso hotel - accoglierà i clienti al primo piano della struttura. Locale elegante e intimo, offrirà 14 posti vista mare per gustare menù e dessert ispirati alla cucina siciliana.



Dalle 18 alle 22 (e fino alle 23 il venerdì e il sabato), si legge su vanityfair.it, proporrà aperitivi firmati dallo Chef Roberto Toro. Mentre tutto il giorno sarà possibile assaggiare il Taormina Spritz.



L’apertura del Cafè accompagna il debutto nella destinazione dello store di Louis Vuitton. Fil rouge dei due indirizzi, la nuova collezione LV By The Pool di Louis Vuitton, ispirata al blu dell’Oceano e ai bianchi del Mediterraneo, colori che si possono ritrovare negli arredi.