Rosewood, Joerg Zobel è il nuovo chief operating officer

08:30

Rosewood Hotel Group ha nominato un nuovo chief operating officer. Si tratta di Joerg Zobel (nella foto), che assumerà l'incarico il prossimo 25 settembre 2023, riportando direttamente all'a.d. Sonia Cheng.

Affermato dirigente, con oltre 25 anni di esperienza globale nella guida di grandi aziende consumer oriented, Zobel dirigerà le operazioni globali di Rosewood Hotel Group, inclusi i quattro marchi Rosewood Hotels & Resorts, New World Hotels & Resorts, Asaya e Carlyle & Co.



Si occuperà di guidare il successo commerciale e di garantire l'eccellenza operativa, supervisionando tutti i team in entrambe le funzioni.



La sua sede di lavoro sarà il quartier generale di Rosewood a Hong Kong.