Tempo by Hilton, debutta a Times Square il nuovo brand lifestyle

Ha debuttato ufficialmente il nuovo brand lifestyle di Hilton, Tempo, che ha scelto il centro di New York come location per l’apertura. Si chiama infatti Tempo by Hilton Times Square il primo hotel del marchio, che è situato nella TSX Broadway, una nuova torre di 46 piani con negozi esperienziali, spazi di intrattenimento all'avanguardia e lo storico Palace Theatre.

L’hotel, che ha la lobby all’11 piano della torre, mette a disposizione 661 camere, 31 delle quali sono state battezzate ‘Ball Drop View’. Grazie alla location, infatti, da queste stanze la sera di Capodanno sarà possibile avere una visuale privilegiata sulla caduta della famosa palla con la quale New York festeggia l’inizio del nuovo anno.



Le camere degli ospiti, che iniziano al 12° piano, dispongono di tre zone: una Get Ready Zone, uno spazio ben illuminato per prepararsi per la giornata o una serata fuori, finire un lavoro o mangiare un boccone; un ampio bagno con doccia di grandi dimensioni, specchio con altoparlante bluetooth e prodotti da bagno Apotheke e un ambiente di sonno avvolgente con materassi Sealy Accelerate, esclusivi di Tempo by Hilton.



L’hotel mette anche a disposizione un cocktail lounge "animato" con una terrazza all'aperto e un centro fitness con attrezzature all'avanguardia.



Lo sviluppo del nuovo marchio vedrà a breve l’apertura del secondo hotel a Nashville che sarà seguito da altri 34 alberghi con la nuova insegna.