Six Senses cresce in Grecia: nel 2026 il nuovo Six Senses Porto Heli

09:00

Un’oasi di benessere che unirà natura e glamour. Nel 2026 Six Senses aprirà, in Grecia, la sua seconda struttura, il Six Senses Porto Heli, collocato sulla costa del Peloponneso nell’area di Porto Heli, destinazione glamour e avventura, a circa 200 chilometri da Atene.

“Six Senses Porto Heli creerà un'oasi di benessere e ospitalità emotiva con viste panoramiche su Spetses e Hydra- dice il ceo di Six Senses, Neil Jacobs -. Speriamo di aggiungere un nuovo entusiasmante capitolo all'eredità del Peloponneso. Mentre intraprendiamo questo viaggio, ci impegniamo a coltivare l'essenza della regione introducendo nuove idee nel ringiovanimento olistico”.



La struttura offrirà circa 60 camere e suite, la maggior parte con piscine private e terrazze o giardini privati, oltre a una villa con tre camere da letto. Inoltre, saranno in vendita 10 ville brandizzate, che offriranno da cinque a otto camere da letto.



Intessuto nella topografia del luogo in modo che gli edifici e il terreno diventino un tutt'uno, l'hotel sorgerà sulla costa per massimizzare la vista sul mare; dalla grande piscina a sfioro alla spa al piano inferiore alle camere suddivise su due livelli e fino alla hall e alla reception, tutti gli spazi avranno una vista panoramica.



Punto nevralgico di tutti i Six Senses, la spa di 1.600 metri quadrati avrà 8 sale per trattamenti, aree termali umide e una piscina coperta con vista sul mare e ospiterà una Biohacking Lounge, una boutique e un concept store, un circuito di fitness e benessere all'aperto.



Il ristorante principale aperto tutto il giorno è collocato direttamente sulla spiaggia, affiancato da un bar al tramonto con vista panoramica, il tradizionale Kafeneio greco, una varietà di spazi per eventi privati all'aperto e un orto biologico. Altre strutture includeranno un Alchemy Bar, Earth Lab, piscina all'aperto e impianti sportivi e area giochi Grow With Six Senses per le attività dei bambini.



Sulla spiaggia, inoltre, sarà presente un molo per le barche e un beach club dove si potrà accedere a una vasta gamma di sport acquatici