Quattro nuovi ingressi in The Leading Hotels of the world

09:16

Quattro nuove strutture entrano nel portfolio di The Leading Hotels of the world. La nuova ‘collezione’ autunnale comprende sia nuove aperture che grandi hotel appena rinnovati.

Fra questi la prima struttura Leading in Qatar, una townhouse a Londra, un retreat olistico a Chiang Mai e un nuovo hotel Art Deco a Vancouver.



I nuovi ingressi sono The Adria, bountique townhouse a Londra risalente al 19 secolo appena rinnovata, l’Azul Legacy Collection Hotel di Vancouver in Canada, aperto da pochi giorni in pieno centro città, The Chedi Katara Hotel and Resort a Katara in Qatar e l’Aleenta Retreat di Chiang Mai in Thailandia aperto nell’aprile di quest’anno.



“Questo hotel rappresentano appieno la diversità fra le strutture presenti all’interno della collezione Leading – dice Deniz Omurgonulsen, vice mresident, member experience di The Leading Hotels of the World -: la nostra mission è supportare l’indipendenza e l’innovazione dell’ospitalità nel mondo, e queste nuove aggiunte al portfolio lo evidenziano”.