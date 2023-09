Rosewood Hotels & Resorts sbarca in Nuova Zelanda

15:27

Un ingresso in grande stile. Rosewood Hotels & Resorts apre il mercato della Nuova Zelanda ai suoi clienti storici affezionati al marchio e a tutti colore che vorranno scoprire le caratteristiche dell’ospitalità Rosewood. E lo fa acquisendo la gestione di 3 proprietà iconiche del Paese, i Robertson Lodges di Kauri Cliffs, Cape Kidnappers e Matakauri.

A partire dal 1° dicembre 2023, Rosewood Kauri Cliffs, Rosewood Cape Kidnappers e Rosewood Matakauri si uniranno al portfolio Rosewood. L’ingresso del gruppo in questa zona altamente affascinante del Pacifico è l’ultima dimostrazione dell’impegno del marchio nell’ampliare gli orizzonti dei viaggi di lusso.



Fondati dai filantropi Julian e Josie Robertson nel 2001, i tre resort si sono guadagnati la reputazione di essere tra le migliori strutture ricettive della Nuova Zelanda, offrendo un'ospitalità calorosa e su misura in scenari mozzafiato. Con grande rispetto per il patrimonio della famiglia Robertson, Rosewood preserverà e sosterrà attentamente lo stile di servizio amichevole e la cura per la cultura nativa che hanno definito queste destinazioni nel corso dei decenni.



Rosewood Kauri Cliffs si trova all'interno di una tenuta costiera di 6.000 acri vicino a Bay of Islands nella regione conosciuta come Northland. Il resort comprende 26 camere e suite, un campo da golf a 18 buche, tre spiagge private, allevamenti di pecore e bovini e una tranquilla foresta.



Rosewood Cape Kidnappers si trova a Hawke's Bay, sulla costa orientale dell'Isola del Nord della Nuova Zelanda, una regione nota soprattutto per le sue cantine, la gastronimia e l'architettura Art Déco della vicina città di Napier. Con 24 fra camere e suite, il resort mette a disposizione degli appassionati di golf un campo progettato da Tom Doak.



Spostandosi nell'entroterra, Rosewood Matakauri si trova a Queenstown, nella parte inferiore dell'Isola del Sud della Nuova Zelanda ed è circondato da quelle che sono considerate le tre grandi vette di Queenstown: The Remarkables, Cecil e Walter Peak. Con 13 sistemazioni e un punto ristoro, il resort ha un'atmosfera familiare e intima, consentendo un servizio attento che invita gli ospiti a rilassarsi.