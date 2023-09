08:30

Arrivano da Las Vegas, dalla Virtuoso Travel Week, le previsioni per il futuro del mondo dei viaggi di lusso. Che saranno sempre più legati all’esperienza, ai prodotti e luoghi a uso esclusivo, a viaggi che diano stimoli e coinvolgimento e alla sicurezza che può offrire l’aiuto e la consulenza di un agente di viaggi.

Pubblicità

Fra le tendenze di viaggio, si legge su Forbes, i consulenti di Virtuoso hanno notato la continua domanda di esperienze ad uso esclusivo, come i voli privati e lo yachting insieme a itinerari che incorporino stimoli e coinvolgimento di livello superiore, ad esempio le spedizioni scientifiche in Antartide.



Forte la richiesta di benessere, inteso sia come cura di sé dal punto di vista fisico, sia come proposta trasformativa, con la possibilità di accedere a esperienze di arte creativa e performativa Per i viaggi benessere, la spesa è considerevole: il 47% spende tra i 5.000 e i 10.000 dollari per un viaggio e un altro 44% spende tra i 10.000 e i 25.000 dollari. Le destinazioni principali includono Messico, Stati Uniti ed Europa, con il 59% che si imbarca in fughe di benessere in solitaria.



Le esperienze wellness emergenti includono arte creativa e performativa (44%), programmi per il sonno (34%) e benessere sostenibile (34%). Thailandia, Bali, Fiji e, a sorpresa, Islanda si classificano tra le destinazioni emergenti, e si registra anche un aumento dei safari africani con una componente benessere.



In linea generale, le mete più richieste per l’autunno sono Parigi, Londra e Firenze, per le quali sono anche disponibili a spendere di più: Parigi vedrà le tariffe alberghiere in crescita dell’11% rispetto al 2022, mentre le tariffe di Londra e New York aumenteranno del 16%. Roma è cresciuta del 19%, e Firenze è al primo posto con un aumento delle tariffe del 37% rispetto allo scorso anno.



I numeri

I viaggi non mostrano segni di rallentamento, nonostante l’inflazione e le sfide economiche globali. Nella prima metà del 2023, Virtuoso ha registrato un aumento delle vendite del 69% rispetto ai numeri del 2019, con i segmenti degli hotel e delle crociere in testa, rispettivamente in crescita del 173% e del 122%.



Ciò che non è cambiato, ma è ancora più evidente nel dopo pandemia, è l'importanza che i viaggiatori attribuiscono a un servizio autentico e personalizzato e la loro volontà di investire su un consulente di viaggi per organizzare un trattamento Vip, per avere rassicurazione e ottenere l'esperienza che desiderano.