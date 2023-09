Raffles sceglie Boston per il suo primo hotel negli Usa

21:00

Arriva il primo Raffles negli Stati Uniti. Il brand è sbarcato negli Usa scegliendo Boston come sua prima destinazione, nel cuore del quartiere di Back Bay, alle spalle dell'iconico grattacielo John Hancock - disegnato da I.M.Pei - circondato da storici edifici brownstone, istituzioni culturali, caffè e boutique.

La struttura di 35 piani dispone di un hotel di 147 camere e suite e 147 appartamenti tutti dotati di servizio maggiordomo.



Una sky lobby di tre piani si sviluppa al 17° piano dell'edificio, con una elegante scalinata a spirale, una vista sulla città e tre ristoranti e bar. È anche la sede della Raffles Writer’s Lounge, presente in più proprietà Raffles in tutto il mondo.



Cinque i ristoranti e i bar dell’hotel. Fra questi, La Padrona, in apertura a dicembre è modellato su una “grande villa italiana” e comprenderà un bar e un salone al piano terra e un ristorante glamour al secondo piano collegato da un’imponente scala. E ancora Amar, che significa "amore" in portoghese, l'ultimo capitolo della carriera di quasi tre decenni dello chef stellato Michelin, George Mendes, famoso per il suo ristorante portoghese di New York, Aldea.



Infine, lo Speakeasy, bar che offre cocktail artigianali.

Mentre La Padrona funzionerà in modo indipendente, lo chef George Mendes di Amar supervisionerà il resto dei ristoranti e dei bar di Raffles.



L’hotel ha inoltre un ampio piano benessere con spa per il quale l’hotel ha stretto una collaborazione con il brand francese Guerlain, un centro fitness, una piscina e vasca idromassaggio.