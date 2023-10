08:35

Momento di grande fermento per Luxury Event by TTG, la grande novità del 2023 che vuole essere l’apertura di un nuovo percorso con cui Italian Exhibition Group apre le porte anche al segmento lusso.

La giornata di matching puro tra buyer selezionati e seller dell’alto di gamma è in pieno svolgimento all’interno della cornice del Teatro Galli, nel centro storico di Rimini.



“Abbiamo deciso di aprire le porte al turismo di alta gamma rispondendo a un’esigenza del mercato – spiega Gloria Armiri, Group Exhibition Manager - Tourism & Hospitality Division di Italian Exhibition Group – scegliendo di separarlo nettamente da TTG. Un evento che non sarà aperto al pubblico per lasciare lo spazio interamente al business; di fronte si troveranno buyer italiani e stranieri altamente selezionati, con grandi esigenze. Ed è per questo che abbiamo avuto anche il coraggio di scegliere i seller adatti per rispondere a queste aspettative”.



I protagonisti

Ai tavoli, quindi, sono sedute realtà del calibro di Marriott, Lefay, Terme di Saturnia, solo per citarne alcuni, in grado di soddisfare le alte esigenze di programmazione nel prodotto lusso. Nel corso della giornata sono previsti anche momenti di networking e la chiusura sarà con una cena che si terrà al Grand Hotel di Rimini.



“Si tratta di un progetto importante che abbiamo deciso di affrontare da subito nella maniera migliore – conclude Armiri -. Ma posso aggiungere ‘I have a dream’: fare diventare l’appuntamento entro tre anni in un grande evento che oggi non esiste nel panorama italiano”.



