Nasce Michelin Key, la guida dell’hotellerie stellata internazionale

Come per i ristoranti, così per gli hotel. Nasce Michelin Key, la nuova guida dell’hotellerie stellata internazionale, che debutterà nel 2024 con una selezione di circa 5mila strutture in 120 Paesi. In risposta alla iper-standardizzazione in termini di design, decorazione d’interni, o servizi dedicati, la Guida Michelin - spiega una nota - farà appello alle emozioni dei viaggiatori orientandoli verso strutture che eccellano sotto ogni aspetto.

La nuova selezione alberghiera si basa su cinque criteri: che rappresenti una vera e propria destinazione a se stante, contribuendo all’esperienza locale; eccellenti design e architettura degli interni; personalità e autenticità; qualità e coerenza nel servizio, nel comfort e nella manutenzione; coerenza tra livello di esperienza e prezzo pagato.



Tre, invece, gli obiettivi della Michelin Key: consentire ai viaggiatori di far precedere o seguire un’esperienza gourmet con un memorabile soggiorno in hotel; guidare gli ospiti verso strutture di carattere che offrano molto più di una semplice camera per la notte; offrire ai viaggiatori l’opportunità di scegliere, prenotare e condividere le proprie esperienze su una piattaforma indipendente. “Proprio come la Stelle Michelin distinguono i ristoranti che sono all’apice della loro arte - afferma Gwendal Poullennec, direttore internazionale Guide Michelin -, la nuova Michelin Key riconosce gli hotel più straordinari del mondo”. S. P.