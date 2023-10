The Wedding Suite Luxury, strategie per i professionisti delle nozze

13:10

Il mercato del luxury wedding italiano è ricchissimo di location incredibili e di professionisti con esperienza e creatività. Ma per arrivare alla clientela destination wedding bisogna lavorare sulla brand reputation, con attività di comunicazione mirate.

È il lavoro mirato che fa The Wedding Suite Luxury che, unendo l'esperienza acquisita sia nell'organizzazione di eventi e matrimoni internazionali sia in attività di comunicazione e marketing, crea strategie ed eventi per le location ed i professionisti del wedding.



“Attraverso consulenze mirate ed azioni di marketing strategico, promuoviamo il lavoro di professionisti di talento ed il fascino dei territori italiani, affiancandoli nello sviluppo di un business di successo legato al luxury wedding - spiega Paola Russo (nella foto), founder -. Promuoviamo regioni e location meno note che hanno un appeal spesso anche maggiore delle più note. Il 2023 è andato molto bene e oltre al pacchetto wedding soprattutto da parte di stranieri di alto livello, è esplosa la richiesta di Wedding proposal, che può essere singola o che precede poi le nozze.” Paola Trotta