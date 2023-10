TTG Luxury: Alla ricerca della felicità

15:18

“E non c’è niente di più bello dell’istante che precede il viaggio, l’istante in cui l’orizzonte del domani viene a renderci visita e a raccontarci le sue promesse”. Lo scriveva Milan Kundera, lo provano i viaggiatori di sempre, lo pretendono i turisti lusso.

Che si muovono per il mondo alla ricerca di unicità, esperienze, scoperte, esclusività, benessere.



In definitiva, alla ricerca della felicità.



Lo raccontano i player italiani del mondo del turismo che TTG Luxury ha sondato per sapere che aspetto ha, nella Penisola, il settore dei viaggi di lusso, in crescita travolgente in tutto il mondo. Basta dire che Virtuoso, che rappresenta una parte consistente del luxury travel, ma pure sempre e solo una parte, nella prima meta del 2023, ha registrato un aumento delle vendite del 69 per cento rispetto ai numeri del 2019.



Anche in Italia, la crescita c’è e si vede.



Ma i turisti italiani upper level, al netto della ricerca di esperienze uniche e irripetibili che li accomuna a quelli di tutto il mondo, hanno un bisogno in più: quello di essere coccolati, accompagnati, guidati. Quello di poter vivere in maniera semplice, senza pensieri.



