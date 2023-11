Lvmh, un nuovo indirizzo Belmond in Italia: è il Castello di Urio

10:05

Lvmh cresce in Italia. Il gruppo guidato da Bernard Arnault si appresta a rilevare attraverso la controllata Belmond un nuovo immobile di pregio: il Castello di Urio, a Como.

Pubblicità

In uno statement inviato a MF Fashion il gruppo ha confermato che Belmond ha stipulato "un accordo di acquisizione" della dimora, "una proprietà risalente al XVI secolo affacciata sulle sponde del lago di Como. Il completamento dell'operazione è previsto entro il 2024".



Il Castello di Urio fa parte del patrimonio immobiliare dell’Opus Dei.

La dimora, ha precisato Belmond, “vanta 180 metri di battigia e si estende per 1,9 ettari. In origine, fu una dimora nobiliare privata, circondata da giardini all’italiana”.