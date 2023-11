citizenM, volti romani in mostra per lanciare il nuovo hotel sull’isola Tiberina

13:58

Una mostra temporanea di ritratti che occhieggiano dalle finestre di quello che sarà il nuovo hotel in apertura a Roma. È questa la fase 2 della campagna di brand opening con la quale citizenM, brand alberghiero e lifestyle di origine olandese, annuncia il suo sbarco in Italia a Roma, sull’isola Tiberina.

Con questa opera il brand saluta ufficialmente la città celebrando l’intuito, la creatività e lo spirito aperto e cosmopolita della sua comunità, rappresentata da sei cittadini di Roma che con il loro ingegno e talento stanno rompendo gli schemi dei loro rispettivi settori professionali.



I ritratti che guarderanno Roma dalle finestre saranno quelli di Elena Faccio, co-founder del brand di gioielli Acchitto, Juan Claudio Averoff Rico in arte Ramingo, artista musicale, Sofia Fabiani, food influencer conosciuta come @cucinare_stanca, Fabrizio Politi, digital creator e Karma B, duo di drag queen gemelle.



La mostra di Roma è una continuazione della serie “citizens of the world”, inaugurata nel 2018 in occasione dell’apertura del citizenM New York Bowery. Ispirato dalla volontà del brand citizenM di diventare il punto di riferimento della nuova generazione di viaggiatori dinamici, open-minded e iper-connessi, il progetto mira a cementare il rapporto con le comunità locali.



Per l’edizione romana del progetto, i sei cittadini sono stati trasformati attraverso la tecnologia di scansione 3D in busti marmorei che strizzano l’occhio alla classicità delle opere sparse in tutta la città, enfatizzando il loro ruolo e la loro personalità attraverso styling e accessori che parlano di loro.



“Raccontare agli ospiti le storie degli abitanti delle città dove apriamo i nostri alberghi è un elemento imprescindibile del nostro approccio come brand globale e in rapida crescita – dice Robin Chadha, chief brand officer di citizenM -. Lo facciamo affinché, incontrando le persone creative e di talento che ne compongono il tessuto sociale e lasciandosi ispirare dal loro percorso personale e professionale, possano entrare in connessione profonda con l’energia e lo spirito del luogo, portando a casa il ricordo di un’esperienza memorabile."