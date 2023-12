Small Luxury Hotels of the World apre al glamping con le strutture Under Canvas

15:10

Il glamping diventa protagonista dell’ospitalità di lusso. A sdoganare ufficialmente la vacanza in plein air come hotellerie di lusso è Small Luxury Hotels of the World, che ha integrato nel suo portfolio le proprietà Under Canvas e il primo resort a marchio ULUM, tutte negli Stati Uniti.

“I nostri ospiti continuano a cercare esperienze immersive nella natura abbinate al comfort, e queste opzioni glamping son oltre le aspettative, con la loro posizione vicino agli iconici parchi nazionali americani e servizi di qualità” spiega Kenan Simmons, senior vice president Americas, Small Luxury Hotels of the World.



Le tende ispirate ai safari che caratterizzano le 9 proprietà di Under Canvas sono dotate di letti king-size, biancheria di lusso, caricabatterie USB, lampade da comodino, stufe a legna, terrazze private e bagni privati (docce calde, lavandini e servizi igienici). La tenda Stargazer, inoltre, dispone di una finestra panoramica sopra il letto matrimoniale per osservare le stelle di notte. Le strutture, inoltre, offrono un ampio programma di concerti, yoga quotidiano, equitazione, canyoning, escursioni guidate nei parchi nazionali, gite in barca sul fiume e altro ancora. Embers, il ristorante esclusivo del marchio, funge da punto d'incontro per pasti, caffè e momenti di relax.



Il nuovo marchio ULUM inoltre porta il comfort all'aria aperta a un livello completamente nuovo. Immerso in un ambiente desertico appartato, a pochi passi dal Looking Glass Arch il nuovo ULUM Moab offre comfort elegante, viste mozzafiato e opportunità di scoperta esclusive. Questa tenuta di sole suite offre un ristorante, piscine, docce a pioggia, prodotti Aesop e programmi benessere tra cui bagni sonori e sessioni di osservazione delle stelle.