08:33

Un successo annunciato. È così che si è conclusa la 22a edizione di Iltm Cannes, l'evento dedicato al turismo di lusso che quest'anno ha mostrato la particolare vitalità di un mercato che ha tenuto anche nei momenti di crisi.

Diversi i temi discussi, dalle previsioni per il 2024 ai rischi per questo segmento. Un'occasione, inoltre, per addentrarsi nei desideri del viaggiatore di fascia alta, oltre che per comprendere come il turismo di lusso contribuirà a definire il futuro del comparto.



"Iltm è il miglior evento a livello globale per consolidare i contatti nel travel di lusso, per conoscere persone e sostanzialmente per sviluppare nuove opportunità di business", commenta Cordula Junius, che rappresenta Oxidant Orient Collection in Germania.

Dello stesso parere è anche Christophe Berger, director VisitMalta iIncentives & Mmeetings, che ha descritto la propria esperienza sottolineando come Iltm abbia avuto la forza di portare a Cannes numerosissimi top buyer. "La nuova lifestyle area è stata un valore aggiunto -. Così come i media meeting...Torneremo sicuramente". G.G.