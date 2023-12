Alex Dallocchio nominato general manager del Romazzino, Belmond Costa Smeralda

11:04

Il nuovo Romazzino, iconico hotel della costa Smeralda passato sotto le insegne Belmond, che riaprirà i battenti nella primavera del 2024, avrà alla guida come general manager Alex Dallocchio.

Con oltre vent'anni di esperienza nel settore dell'ospitalità, Alex porta con sé un bagaglio di esperienze che deriva dal suo lavoro in Europa e nel Nord America. Di recente, Alex ha ricoperto il ruolo di chief operating officer del gruppo Starhotels, dove ha supervisionato le operazioni di 30 hotel con oltre 4.200 camere in Italia, Londra, Parigi e New York.



A lui toccherà la supervisione della strategia di pre-apertura e la guida del team nell'elaborazione di una nuova serie di esperienze in occasione della riapertura.



Originariamente concepito dall'Aga Khan negli anni '60, il Romazzino è stato progettato dal famoso architetto Michele Busiri Vici in un autentico stile sardo. L'operazione di rebranding di Belmond valorizzerà l'allure retrò anni Sessanta che continua a caratterizzare la proprietà.