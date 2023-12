Nasce Aman at Sea, gli yacht di lusso del brand

08:00

Arriva anche Aman ad occupare il suo spazio nel mondo dell’hotellerie che guarda alle crociere. È infatti stato annunciato per il 2027 il debutto di Aman at Sea, la linea di yacht di lusso con la quale il brand alberghiero affronta la sfida dei mari.

Il nuovo progetto nasce dalla collaborazione di Aman con Cruise Saudi e avrà come amministratore delegato Jonathan Wilson, che ha ricoperto il ruolo di vicepresidente Customer Experience and Innovation in Hilton e ha avuto per oltre 15 anni ruoli di leadership con Princess Cruises e Cunard Line.



Lo yacht superlusso, progettato in collaborazione con SINOT Yacht Architecture & Design, che caratterizzerà il debutto di Aman sul mare sarà di 183 metri e ospiterà 50 suite di lusso.