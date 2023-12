Kempinski raddoppia a Dubai con due alberghi iconici

15:01

Dopo aver siglato una partnership con Abu Dhabi National Hotels per il rebranding di due proprietà storiche, Kempinski Hotels si appresta a raddoppiare la propria presenza a Dubai, ponendo la sua insegna su due icononiche strutture.

Il 1° gennaio 2024 la bandiera Kempinski sarà issata sopra al Kempinski The Boulevard Dubai e al Kempinski Central Avenue Dubai, rispettivamente precedentemente Address Boulevard e Address Dubai Mall.



“Questo importante traguardo segna un enorme passo avanti per Kempinski e consolida il nostro ruolo come uno dei marchi di hotel di lusso dominanti in Medio Oriente - spiega in una nota René Nijhof, presidente del Cda di Kempinski S.A. -. Dopo un anno record, nel 2024 continueremo a far crescere il nostro portafoglio in tutta la regione e oltre”.