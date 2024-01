08:03

Un terzo superyacht sta per entrare nella flotta di Ritz-Carlton Yacht Collection. Si chiamerà Luminara e il suo debutto è previsto per l’estate 2025, quando affiancherà Evrima, che ha debuttato ndell’ottobre del 2022 e Ilma, che inizierà il suo servizio quest’anno.

Pubblicità

Grande espansione, quindi, per quello che solo due anni fa sembrava un esperimento lanciato da Ritz-Carlton. “Siamo entusiasti di aver creato esperienze che ridefiniscono la crociera di lusso” dice Tina Edmundson, presidente Luxury di Marriott International.



Luminara misurerà 242 metri e potrà ospitare fino a 452 ospiti. Oltre alle 226 suite con terrazza privata con vista sull'oceano, si troverà una cucina raffinata, una cantina, la Ritz-Carlton Spa. La nave ospiterà anche una nuova ampia sistemazione, The Residential Suite, che caratterizzerà lo yacht.



“Con Luminara non stiamo semplicemente aggiungendo un altro superyacht alla nostra flotta; stiamo espandendo gli orizzonti dei viaggi ultra-lusso” dice Jim Murren, ceo di The Ritz-Carlton Yacht Collection.