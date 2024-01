Il lusso Oetker Collection approda negli Usa con il The Vineta Hotel di Palm Beach

15:00

Oetker Collection alla conquista degli Usa. La collezione si appresta a sbarcare oltreoceano con il supporto dei Reuben Brothers, con cui ha già collaborato per il recupero dell’Hotel La Palma di Capri.

Il prossimo autunno il brand farà rinascere lo storico The Vineta Hotel di Palm Beach. L’albergo mantenerrà il suo nome originario, The Vineta, in omaggio alla sua lunga storia.



L’edificio sarà comunque sottoposto a un’importante ristrutturazione, guidata dell'interior designer parigino Tino Zervudachi, che lo riporterà in auge mantenendo il suo stile originale.



Tra gli internventi in programma, la trasformazione della storica Leopard Lounge in un elegante ristorante dalle atmosfere conviviali che ambisce a diventare un punto di ritrovo a Palm Beach per pranzi informali o cene vivaci. Il cortile diventerà il luogo ideale per pranzare all'aperto, tra vitigni e palme in fiore. Non mancheranno poi lo storico American Bar e un nuovo ristorante d’ispirazione mediterranea direttamente a bordo piscina. “Questo è un momento importante nella storia del marchio, poiché annunciamo il nostro primo Masterpiece Hotel negli Stati Uniti – commenta Timo Gruenert, ceo di Oetker Collection -. Molti dei nostri ospiti risiedono a Palm Beach o l’hanno visitata spesso in passato, non vediamo l'ora di estendere l’ospitalità unica di Oetker Collection, basata sui valori di spirito familiare, eleganza e gentilezza, anche a questa meravigliosa città e ai suoi abitanti”.