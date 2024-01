Small Luxury Hotels: al via la collaborazione con Under Canvas

13:58

“È stato l’anno migliore di sempre, il nostro portafoglio è in continua espansione”, commenta Pegi Amarteifio (nella foto), vp, global pr & communications di Small Luxury Hotels of the World. “Abbiamo appena annunciato la nuova collaborazione con Under Canvas: i nostri ospiti sono sempre alla ricerca di nuove esperienze a stretto contatto con la natura senza dover rinunciare ai comfort di un’ospitalità di lusso”.

“Ascoltiamo i nostri clienti per creare nuovi prodotti ed esperienze inedite, il glamping offre ai viaggiatori più esigenti un accesso privilegiato a destinazioni iconiche open-air”, ha dichiarato Dan Luddington, vp development.



Under Canvas è il primo brand di ospitalità outdoor ad entrare nella collezione di oltre 540 hotel di lusso selezionati in oltre 90 paesi e ad oggi è presente solo negli Stati Uniti con 10 strutture.



Il pilastro dell’etica Under Canvas è infatti il Mindful Approach, per ridurre al minimo l’uso di energie grazie alla loro forte impronta ecologica. E. C.