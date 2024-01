La collezione Ecoluxury Retreats cresce con le strutture COMO Hotels and Resorts

10:06

Nuovi ingressi nella collezione Ecoluxury Retreats of the World. Il brand di alta gamma fondato da Enrico Ducrot conta ora otto strutture della catena COMO Hotels and Resorts.

Le new entru sono: l’italiano COMO Castello del Nero; COMO Hotels Uma Paro e Uma Punaka, in Buthan; COMO Cocoa Island e COMO Maalifushi, alle Maldive; COMO Laucala Island, a Fiji; COMO Shambhala Estate e COMO Uma Ubud, a Bali.



Ognuno degli otto retreat rispecchia la realtà del luogo in cui si trova, promuovendo progetti pensati e condotti per preservarne il territorio e le comunità locali. “Siamo molto fieri di poter includere i partner di COMO Hotels and Resorts nella collection Ecoluxury - commenta Enrico Ducrot, fondatore di Ecoluxury Retreats of the World. La collaborazione con questo prestigioso gruppo alberghiero, già da tempo avviata con il nostro tour operator, si estende così anche al brand Ecoluxury. Le fondamenta sui cui si basa l’ospitalità COMO rispecchiano alla perfezione tutti i tratti di lusso e sostenibilità propri del concept Ecoluxury, secondo il quale l’alto livello dei servizi, l’autenticità dell’esperienza legata al territorio per l’ospite e la sostenibilità dell’impresa ricettiva sotto tutti gli aspetti, dal sociale all’ambiente, devono essere i cardini su cui si basa l’ospitalità che vogliamo promuovere attraverso le attività della collezione e dell’Ecoluxury Fair”.