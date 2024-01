Il lusso del buon dormire: la cura del sonno secondo il Rome Cavalieri

13:27

La cura del sonno e del dolce dormire sarà sempre più al centro dell’offerta dell hotellerie di alta gamma. Per Virtuoso sarà addirittura uno dei driver strategici del 2024, ma sono già diverse le strutture che da tempo propongono pacchetti ad hoc per condurre gentilmente i propri ospiti tra le braccia di Morfeo.

Un esempio è quello del Rome Cavalieri e del suo programma per il sonno, raccontato oggi su Repubblica.it. Si tratta di un pacchetto di proposte volte ad allentare lo stress e a garantire il pieno riposo notturno.



Si parte dalla carta dei drink, che offre bevande e infusi dalla funzione rilassante e detox. Primo step per conciliare il sonno.



Per poi arrivare in camera, dove si possono trovare cuscini realizzati con la pula di grano saraceno, per alleviare i disturbi alla cervicale, o ai fiocchi di kapok, per allergie e reumatismi. E poi ancora coperte calde in pura lana vergine, rotoli di piuma alla francese per il completo relax e letture concilianti.