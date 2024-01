Laqua nel Monferrato: ecco il quinto relais della famiglia Cannavacciuolo

12:31

La famiglia Cannavacciuolo sceglie le colline Patrimonio Unesco del Monferrato per la quinta struttura a marchio Laqua Collection. Aprirà l’8 febbraio il relais 5 stelle lusso Le Cattedrali, quinta new entry della collezione e secondo indirizzo piemontese.

Un indirizzo dalla forte impronta contemporanea, ma fortemente legata al territorio. “La visione del gruppo Laqua Collection è quella di poter offrire agli ospiti soggiorni ed esperienze memorabili grazie a un expertise, affinata negli anni, che spazia dalla cucina di altissimo livello, all’accoglienza e al servizio fatti con il cuore – commenta Cinzia Primatesta, alla guida del Gruppo insieme al marito Antonino Cannavacciuolo -. Le atmosfere e gli arredi creano un continuum tra le varie ‘case’ dando vita a un’ospitalità calda e familiare, perfettamente inserita nel contesto territoriale in cui si trovano”.



Struttura contemporanea

La struttura, dall’architettura contemporanea, sorge su un colle e si propone di fondere food experience, arte, musica e territorio. “Mi sono ispirato alla natura per concepire Le Cattedrali - spiega Livio Negro, titolare de Le Cattedrali Relais – volevo che in questo luogo regnasse un rapporto armonico tra leggerezza e grandiosità, autenticità e bellezza”.



Fiore all’occhiello il Ristorante Cannavacciuolo Le Cattedrali Asti con la cucina fine dining di Chef Antonino Cannavacciuolo e della sua equipe. L’esperienza di gusto è completata da una cantina che vanta oltre duemila etichette provenienti da tutta Italia - inclusa un’ampia collezione di bottiglie piemontesi, a sottolineare lo stretto legame con il territorio -, nonché un’interessante selezione di proposte internazionali.



Non manca un Lounge Bar, per un pranzo di lavoro o un piacevole aperitivo.



Altri highlights del relais, arredi moderni ed essenziali nelle camere e nelle suites e complementi d’arredo firmati dai più importanti designer italiani; un’area wellness con sauna, bagno turco e vitarium, nonché una piscina esterna riscaldata.



Un teatro open air decorato dell’artista britannico David Tremlett, un campo da Padel e da Pickleball e una pista di atterraggio elicotteri a disposizione degli ospiti.