C’è una data ufficiale per il debutto di Rocco Forte Hotels a Napoli. L’apertura del primo indirizzo del brand di Sir Rocco Forte nel capoluogo campano - anticipato l’anno scorso da TTG Italia - avverrà nel 2027, in collaborazione con Capri Group, holding della famiglia di Nunzio e Anna Colella, proprietaria dei marchi di moda Gutteridge e Alcott, che si affaccia così nel mondo dell’hospitality.

L’albergo, 5 stelle lusso, sarà ospitato negli ambienti di Palazzo Caravita di Sirignano, immobile di proprietà della famiglia di Nunzio Colella dal 2018.



La struttura

Primo palazzo a sorgere lungo la Riviera di Chiaia con la posa della prima pietra nel 1535, l’edificio ha ospitato nobili dinastie come i Borbone e i Principi di Sirignano. “Sono lusingato di poter aprire a Napoli in un edificio tanto affascinante - commenta Sir Rocco Forte, fondatore e chairman di Rocco Forte Hotels -. Noi porteremo l’esperienza di tre generazioni e l’impeccabile servizio per cui Rocco Forte Hotels è conosciuta nel mondo, perché il successo di un albergo è sempre un dialogo tra persone. Ringrazio Nunzio Colella per la fiducia e sono entusiasta di dare vita insieme a questa nuova avventura”.



Il progetto

La ristrutturazione dell’edificio storico è stata affidata all’architetto di fama internazionale Michele Bönan.



Il progetto prevede 46 suite di ampie dimensioni, un rooftop con piscina panoramica, 2 ristoranti, giardini privati, bar e una grande spa.



“Sono orgoglioso di poter offrire alla mia città una destinazione di lusso a marchio Rocco Forte Hotels e disegnata dall’archi-star Michele Bönan. Un’esperienza di altissimo livello che porterà l’ospitalità napoletana al pari delle grandi città internazionali. Ringrazio Sir Rocco Forte, la Soprintendenza, il Comune di Napoli e tutti i nostri partner che renderanno possibile la realizzazione di questo sogno”, conclude Nunzio Colella.