Hilton avanza nel lusso con Small Luxury Hotels of the World

15:41

Hilton allunga sul lusso. Il Gruppo ha siglato una partnership strategica con Small Luxury Hotels of the World. Il portfolio di strutture indipendenti della collezione Slh, che conta complessivamente 560 boutique hotel di charme in 90 Paesi, sarà così disponibile sui canali di vendita del Gruppo.

I clienti Hilton potranno quindi prenotare e accumulare punti per soggiorni ed esperienze presso le proprietà aderenti al programma.

“Questa collaborazione - ha spiegato Chris Silcock, president of brands and commercial services in Hilton - garantirà ai nostri clienti e ai membri Hilton Honors l'accesso a una comunità di boutique hotel unici in nuove ed entusiasmanti destinazioni di lusso, offrendo loro nuove realtà per prenotare, accumulare e usufruire dei punti con Hilton".



Gli hotel del portfolio Slh che faranno parte di questa collaborazione potranno essere prenotati su tutti i canali Hilton. "Siamo entusiasti di iniziare questa collaborazione vincente con Hilton, che offre possibilità interessanti per entrambi i brand - ha dichiarato Shaun Leleu, chairman di Small Luxury Hotels of the World -. I clienti Hilton e i membri di Hilton Honors, avranno accesso alla nostra ineguagliabile collezione di straordinari boutique hotel, mentre le nostre strutture godranno di una visibilità ed esposizione amplificata verso un pubblico esigente e fedele al brand. È un cambio significativo per gli hotel indipendenti su scala globale".