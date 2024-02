di Cristina Peroglio

15:01

“Le isole piccole come questa, lungo costa, venivano battezzate dagli antichi Romani Formiche, o isole Formica. E noi siamo una di queste ‘formiche’”. Fabio Biagini, imprenditore toscano con la sua Sea Turtles Friends, ti trasporta così nel passato millenario di una destinazione tutta nuova. Una meta che si conosce da sempre, ma che non c’era. E da oggi c’è.

È pronto a debuttare ad aprile il Faro delle Formiche sull’isola di Formica Grande, posizionata davanti alla costa grossetana del Parco naturale della Maremma toscana, nuova destinazione luxury italiana nata dall’intuizione e dalla caparbietà di Biagini.



“Abbiamo partecipato a un bando Valore Paese, quello dedicato ai fari – spiega -. Ci è stato assegnato il Faro delle Formiche nel 2017, poi ci abbiamo messo qualche anno (e sorride un po’ ironico, ndr) per i lavori di risistemazione”.



Oggi il Faro delle Formiche, costruito nel 1901 dalla Marina Militare, è una casa di lusso per pochissimi. Solo 2 suite, collocate dentro la struttura bianchissima del faro, dominate dalla torretta con la sua luce ritmica alimentata con il fotovoltaico, e una terrazza da cui godere i tramonti sul Tirreno.



Intorno, 6 ettari di isola privata collocata strategicamente: la costa dista 40 minuti di barca e apre agli ospiti la scoperta della Toscana, dal Sud selvaggio dei parchi e della Maremma fino alle più note mete turistiche del territorio. Ma il soggiorno è tutto di chi si aggiudica in esclusiva l’isolotto.



“È un luogo dove il tempo non è più quello dell’orologio – spiega Biagini -; diventa il tempo della natura, del mare e della terra. E offre un momento di riconnessione con il pianeta”.



L’isola privata offre panorami da cartolina, 4 accessi al mare collocati ai 4 punti cardinali, alcune zone attrezzate con lettini, ombrelloni e amache per il relax e per godere delle viste migliori, una sorgente di acqua calda che si raccoglie in una vasca naturale per un bagno termale al tramonto e soprattutto l’opportunità di vivere come si vuole, essendo i padroni dell’isola.



Il servizio, sempre presente, è però discreto e quasi invisibile. Sull’isola si possono praticare corsa, tiro con l'arco, yoga, stand-up paddle, snorkeling, mentre su richiesta immersioni con istruttore, visite alle altre isole, corsi di fotografia, corsi di pittura e tutto quanto può rendere piacevole un soggiorno.



E può diventare una meta affascinante per un matrimonio in Italia diverso dal solito.