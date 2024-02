Emirates: viaggi con Moët Hennessy per i soci Skywards

21:00

Un viaggio pieno di bollicine riservato ai soci Skywards è l’esperienza esclusiva lanciata da Emirates in collaborazione con Moët Hennessy.

I soci elite del programma di fidelizzazione Skyward della compagnia aerea potranno, da oggi, fare un’offerta in miglia con Skywards Exclusives per provare a vincere un viaggio in Francia con LVMH alla scoperta dei vigneti della regione dello Champagne e delle strade di Parigi.



Due le possibilità di viaggio, tutte di due giorni: uno nella regione dello Champagne e uno a Parigi, dal 25 al 29 aprile prossimi.



Il viaggio nella Champagne prevede un soggiorno al Royal Champagne e uno a Château de Saran, l'esclusiva dimora di Moët & Chandon. E ancora degustazioni, visite in cantina ed esplorazioni dei vigneti, una degustazione personalizzata di Dom Pérignon nella lounge privata, una cena esclusiva Moët & Chandon Grand Vintage e una visita alla storica Abbazia di Hautvillers.



Il tour a Parigi invece propone un soggiorno per due notti per due persone all'hotel Le Meurice, un'esperienza culinaria con Moët & Chandon, una visita esclusiva al Museo Dior, una cena stellata corredata da Dom Pérignon, una visita alla mostra di Iris Van Herpen al Musée des Arts Décoratifs e al Louvre e una crociera panoramica sulla Senna per concludere la vacanza.