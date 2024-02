Apre oggi Giardino Cordusio, location di eccezione in centro a Milano

11:19

Un nuovo spazio in centro a Milano, un rifugio metropolitano che, pur strizzando l’occhio a influenze internazionali, propone la tradizione italiana. È Giardino Cordusio, cocktail bar che Sunset Hospitality Group fa debuttare oggi all’interno di Palazzo Cordusio Gran Melià, il nuovissimo hotel aperto a Milano in piazza Cordusio nello storico palazzo Venezia.

La location, realizzata in collaborazione con Giancarlo Mancino, imprenditore e barman consulente di fama mondiale, si presenta come un giardino metropolitano con 150 coperti nel cortile a piano terra di Palazzo Cordusio Gran Meliá in cui trascorrere una pausa rilassante e degustare un’ampia selezione di spirits pregiati e cocktail d’autore. Ma non solo.



Nella visione di Sunset Hospitality Group e Giancarlo Mancino, il cocktail bar sarà infatti una destinazione a tutto tondo e, in puro stile italiano, pronta a soddisfare le esigenze di una clientela diversificata con un servizio di qualità.



“Con Giardino Cordusio portiamo in Italia un format nuovo, pensato per una città internazionale come Milano, vocata al lusso e alla cultura della convivialità” spiega Antonio Gonzalez, ceo di Sunset Hospitality Group.